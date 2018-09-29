В Волгограде садист за убийство овчарки может сесть на три года





Сорокалетний житель Краснооктябрьского района Волгограда стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 245 УК РФ - «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с женой, с балкона третьего этажа многоквартирного дома выбросил 4-месячного щенка овчарки. Животное погибло. В содеянном подозреваемый, ранее уже привлекавшийся к ответственности за совершение ряда преступлений, сознался. Законодательством за подобные деяния предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.



