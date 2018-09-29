В Волгоградской области тракторист задавил сборщика лука на поле

Происшествия 29.09.2018 09:49
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29.09.2018 09:49
В Городищенском районе Волгоградской области погиб 42-летний рабочий, который работал на уборке урожая. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летний водитель, управляя трактором «МТЗ-82.1» в составе подборщика лука, находясь на территории полевого стана возле хутора Дмитриевка, при движении задним ходом совершил наезд на рабочего. В результате ДТП он от полученных травм скончался на месте.
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