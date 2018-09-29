В Волгограде около Нулевой продольной высадят экзотический сад

Общество 29.09.2018 09:42
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29.09.2018 09:42
В Волгограде Несколько тысяч деревьев и кустарников украсят этой осенью склон на ул. Землянского, а также прибрежную территорию под мостом через Волгу. Специалисты муниципального учреждения «Волгоградзеленхоз» высадят здесь саженцы клена, жимолости татарской, миндаля, айвы и других растений, адаптированных к местному климату. Деревья для посадок предоставляет муниципальное предприятие «Горпитомник». Озеленение территории станет очередным этапом благоустройства прогулочной зоны вдоль Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, ранее под мостом через Волгу установили парковые скамейки и высадили порядка 300 саженцев клена и спиреи разных сортов. Благодаря постоянному уходу в весенне-летний период растения хорошо перенесли период адаптации. Теперь в рамках дальнейшего благоустройства прибрежной территории вдоль рокадной дороги планируется высадить очередную партию саженцев деревьев и кустарников разных пород, а также сформировать живую изгородь.
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