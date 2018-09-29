В Волгограде сгорели три дачи

Происшествия 29.09.2018 09:24
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29.09.2018 09:24
Происшествия случились в Советском и Тракторозаводском районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, так, на севере областного центра в полночь загорелся дачный дом в садовом товариществе «Дзержинец». Через полчаса огнеборцы потушили пожар. Под утро загорелись два дачных дома в Советском районе Волгограда в садовом обществе «Спутник». В пожарах никто не пострадал. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем.
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