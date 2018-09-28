Происшествия 28.09.2018 20:28
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28.09.2018 20:28
34-летний сотрудник Волгоградского алюминиевого завода госпитализирован в БСМП №25 с ожогами 2-3 степени 55% тела. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, мужчина пострадал при пожаре в пристройке к производственному зданию. По предварительным данным, воспламенился резервуар с маслянистой жидкостью объемом 1 кубический метр. Пожар произошел около 18.00. В 18.40 возгорание было ликвидировано. О причинах ЧП пока неизвестно.
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