Происшествия

При пожаре на Волгоградском алюминиевом заводе рабочий получил сильнейшие ожоги

Происшествия 28.09.2018 20:28
1244 0
28.09.2018 20:28


34-летний сотрудник Волгоградского алюминиевого завода госпитализирован в БСМП №25 с ожогами 2-3 степени 55% тела. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, мужчина пострадал при пожаре в пристройке к производственному зданию. По предварительным данным, воспламенился резервуар с маслянистой жидкостью объемом 1 кубический метр. Пожар произошел около 18.00. В 18.40 возгорание было ликвидировано. О причинах ЧП пока неизвестно.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)
29.08.2018 16:31
25240 13
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину
04.09.2018 11:52
15909 11
В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой
26.09.2018 20:11
13889 139
Происшествия
28.09.2018 09:04
Происшествия 28.09.2018 09:04
3278 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.09.2018 13:46
Происшествия 27.09.2018 13:46
9800 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.09.2018 10:10
Происшествия 27.09.2018 10:10
7788 18 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.09.2018 21:48
Происшествия 26.09.2018 21:48
10277 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.09.2018 20:11
Происшествия 26.09.2018 20:11
13889 139 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.09.2018 14:02
Происшествия 26.09.2018 14:02
4085 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.09.2018 09:25
Происшествия 26.09.2018 09:25
2709 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.09.2018 09:16
Происшествия 26.09.2018 09:16
2631 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.09.2018 20:15
Происшествия 25.09.2018 20:15
9698 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.09.2018 14:35
Происшествия 25.09.2018 14:35
5212 24 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.09.2018 09:22
Происшествия 25.09.2018 09:22
3341 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.09.2018 09:11
Происшествия 25.09.2018 09:11
1824 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.09.2018 08:33
Происшествия 25.09.2018 08:33
6300 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.09.2018 19:30
Происшествия 24.09.2018 19:30
1949 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.09.2018 14:50
Происшествия 24.09.2018 14:50
2505 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:28
При пожаре на Волгоградском алюминиевом заводе рабочий получил сильнейшие ожогиСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разрушенную коммунальщиками новую дорогу восстановят за 50 миллионов Cмотреть видео
16:51
Евровидение наоборот: волгоградские фольклористы показали класс на международном фестивале в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
В Волгограде у больничной палаты осужденного пластического хирурга поставили конвойСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде рабочие МУП «Метроэлектротранс» жалуются на задержку зарплатыСмотреть фотографии
15:32
С платежками ЖКХ грядет катастрофа: "Заплатите в 50 раз больше"Смотреть фотографии
15:28
В Волгограде успешно завершились антитеррористические ученияСмотреть фотографии
15:24
Пост принял: Врио губернатора соседнего с волгоградским региона пожелали стать астраханцемСмотреть фотографии
14:04
Собака бывает кусачей: в Волгоградской области от укусов питомцев пострадали более 5 тысяч человекСмотреть фотографии
13:51
Волгоградский музей «Память» раскрыл правду о военнопленных СталинградаСмотреть фотографии
13:25
Суд в Волгограде изменил приговор экс-директору филиала МФЮА за взятки от студентовСмотреть фотографии
13:05
Инфраструктура «Мегафона» готова к цифровой трансформации Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Будет как новая: Жители злополучной улицы Быстрова в Волгограде получат новую дорогу в октябреСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга с больничным листом взяли под стражуСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде фасад и кровлю уникального дома с башней отремонтировали уже больше чем наполовинуСмотреть фотографии
11:55
В храме Садов Придонья установили 18 колоколовСмотреть фотографии
11:51
Каждую ночь в Волгограде воруют 16 канализационных люков Смотреть фотографии
10:17
Руководитель комитета администрации Волгограда «обидел» малый бизнесСмотреть фотографии
10:04
Волгоградский трамвай вернулся из «Одессы» с посланием режиссера Валерия ТодоровскогоСмотреть фотографии
09:04
Житель Волгограда хранил в лесу арсенал оружия и боеприпасовСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикциейCмотреть видео
18:00
Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Под Волгоградом поисковики нашли останки офицеров и артефакты времен ВОВСмотреть фотографии
17:40
Зампредседателя Саратовской облдумы покинул пост и вышел из «ЕР» из-за пенсионной реформыСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде экс-председатель коллегии адвокатов назвал деньги на взятку гонораромСмотреть фотографии
16:29
Судебный пинг-понг: Уголовному делу волгоградского общественника Гольдера нашли подходящее местоСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области «реанимировали» общественную организацию поддержки флотаСмотреть фотографии
15:34
Время пришло: депутаты Госдумы сделали вечера волгоградцев светлееСмотреть фотографии
13:46
Жительница Волгоградской области стала жертвой группового изнасилования в полеСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области урожай бахчевых испортила "моль"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 