Общество

В Волгоградской области предложили штрафовать копателей земли вблизи газовых сетей на 2,5 млн рублей

Общество 30.09.2018 12:57
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30.09.2018 12:57


Жесткие штрафы могут грозить жителям Волгоградской области за несанкционированные земляные работы возле газовых сетей. Как сообщает ИА «Высота 102», санкции будут введены, если Госдума одобрит соответствующее предложение областных парламентариев. В Волгоградскую облдуму внесен проект за авторством председателя комитета по промышленности,  ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова. 
В настоящее время наказание за проведение земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей не предусмотрено. В российском кодексе административных правонарушений есть статья, касающаяся только магистральных трубопроводов. Между тем, как отмечено в пояснительной записке к проекту постановления, в последнее время газовики все чаще жалуются на разгулье спецтехники в охранных зонах наружных и подземных трубопроводов. По всей видимости, граждане, а также юридические лица  чувствуют свою безнаказанность и без боязни ведут опасные работы поблизости с объектами газоснабжения. Этот пробел в российском законодательстве  областной депутата считает необходимым ликвидировать.
В статью КоАП РФ о нарушении запретов выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов предлагается включить и газораспределительные сети. Размеры штрафов не изменятся: для граждан – 50-100 тысяч рублей; для должностных лиц – 500-800 тысяч рублей, для юрлиц – 500 тысяч рублей – 2,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 3 месяцев.


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