В Волгоградской области предложили штрафовать копателей земли вблизи газовых сетей на 2,5 млн рублей





Жесткие штрафы могут грозить жителям Волгоградской области за несанкционированные земляные работы возле газовых сетей. Как сообщает ИА «Высота 102», санкции будут введены, если Госдума одобрит соответствующее предложение областных парламентариев. В Волгоградскую облдуму внесен проект за авторством председателя комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова.

В настоящее время наказание за проведение земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей не предусмотрено. В российском кодексе административных правонарушений есть статья, касающаяся только магистральных трубопроводов. Между тем, как отмечено в пояснительной записке к проекту постановления, в последнее время газовики все чаще жалуются на разгулье спецтехники в охранных зонах наружных и подземных трубопроводов. По всей видимости, граждане, а также юридические лица чувствуют свою безнаказанность и без боязни ведут опасные работы поблизости с объектами газоснабжения. Этот пробел в российском законодательстве областной депутата считает необходимым ликвидировать.

В статью КоАП РФ о нарушении запретов выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов предлагается включить и газораспределительные сети. Размеры штрафов не изменятся: для граждан – 50-100 тысяч рублей; для должностных лиц – 500-800 тысяч рублей, для юрлиц – 500 тысяч рублей – 2,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 3 месяцев.







