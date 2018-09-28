Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разрушенную коммунальщиками новую дорогу восстановят за 50 миллионов

Аналитика 28.09.2018 20:09
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28.09.2018 20:09



Смотрите сегодня в программе: разрушенную «Концессиями водоснабжения» улицу Быстрова в Волгограде наконец-то начали ремонтировать. Конвой в больнице: осужденного за смерть пациентки пластического хирурга решили взять под стражу. Теперь нам с этим жить: волгоградцы высказались на тему закона о повышении пенсионного возраста. «Сталинградские военнопленные»: музей «Память» в подвале Центрального универмага открыл правдивую выставку.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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