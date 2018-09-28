Аналитика 28.09.2018 20:09
5745 1
28.09.2018 20:09
Смотрите сегодня в программе: разрушенную «Концессиями водоснабжения» улицу Быстрова в Волгограде наконец-то начали ремонтировать. Конвой в больнице: осужденного за смерть пациентки пластического хирурга решили взять под стражу. Теперь нам с этим жить: волгоградцы высказались на тему закона о повышении пенсионного возраста. «Сталинградские военнопленные»: музей «Память» в подвале Центрального универмага открыл правдивую выставку.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
10.09.2018 20:02
29964 10
16.09.2018 16:48
27915 42
27.09.2018 20:01
28758 0
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикцией27.09.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде завершается предварительное следствие по делу о «депутатской ОПГ»26.09.2018 20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жилая застройка наступает на завод-банкрот25.09.2018 20:08
Каждый житель Волгоградской области в среднем тратит на еду около 5 тысяч рублей в месяц25.09.2018 16:15
«Высота 102 ТВ»: Знакомство по интернету обернулось кровавой драмой в Волгограде24.09.2018 20:02
Ряд регионов ЮФО обогнал Волгоградскую область по росту зарплат24.09.2018 15:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде театр устроил неудачный спектакль с финансами21.09.2018 20:06
«Высота 102 ТВ»: В громком деле об убийстве в центре Волгограда всплыли новые подробности20.09.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: Политический бомонд Волгограда не захотел перемен19.09.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: Глава Волгограда готов титанически поработать еще 5 лет18.09.2018 20:03
«Высота 102 ТВ»: Криминальный мир Волгограда на пороге перемен17.09.2018 20:03
Волгоградстат продолжает фиксировать рост денежных доходов населения17.09.2018 16:47
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти16.09.2018 16:48
«Высота 102 ТВ»: Сферу красоты в Волгограде потряс скандал с косметологами-обманщиками14.09.2018 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК-"грязнули" теперь могут не убираться13.09.2018 20:07
Реклама