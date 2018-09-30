Аналитика

Старость - не радость: волгоградцы готовятся к непредсказуемой жизни до пенсии

Аналитика 30.09.2018 15:40
4726 5
30.09.2018 15:40


Повышение на 5 лет возраста выхода на пенсию заставило многих жителей Волгограда задуматься о своем будущем. После принятия Госдумой в окончательном чтении закона о пенсионной реформе, "Высота 102" спросила волгоградцев, как лично на них скажется повышение пенсионного возраста и что надо делать уже сейчас, чтобы обеспечить себе безбедную старость. О том, что рассказали горожане - в спецрепортаже информагентства. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: Под носом у чиновников администрации Волгоградской области зацвели фекалии
10.09.2018 20:02
30004 10
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти
16.09.2018 16:48
27966 42
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикцией
27.09.2018 20:01
29070 0
Аналитика
30.09.2018 11:17
Аналитика 30.09.2018 11:17
3970 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.09.2018 20:09
Аналитика 28.09.2018 20:09
19127 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.09.2018 20:01
Аналитика 27.09.2018 20:01
29070 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.09.2018 20:08
Аналитика 26.09.2018 20:08
20991 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.09.2018 20:08
Аналитика 25.09.2018 20:08
24132 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.09.2018 16:15
Аналитика 25.09.2018 16:15
2958 36 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.09.2018 20:02
Аналитика 24.09.2018 20:02
22399 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.09.2018 15:03
Аналитика 24.09.2018 15:03
6882 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.09.2018 20:06
Аналитика 21.09.2018 20:06
25123 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.09.2018 20:01
Аналитика 20.09.2018 20:01
32738 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.09.2018 20:01
Аналитика 19.09.2018 20:01
21693 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.09.2018 20:03
Аналитика 18.09.2018 20:03
20705 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.09.2018 20:03
Аналитика 17.09.2018 20:03
31762 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.09.2018 16:47
Аналитика 17.09.2018 16:47
1885 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.09.2018 16:48
Аналитика 16.09.2018 16:48
27966 42 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:16
В мусорном плену: Свалка в Советском районе Волгограда перекрыла дорогу в детский садСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Старость - не радость: волгоградцы готовятся к непредсказуемой жизни до пенсииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгоградской области предложили штрафовать копателей земли вблизи газовых сетей на 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области снижается рождаемостьСмотреть фотографии
11:16
Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гаражеСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области исторический памятник заливает нечистотамиСмотреть фотографии
09:06
На 90-летие Ольховского района Волгоградской области открыли местную "ВДНХ"Смотреть фотографии
09:04
Дорогое ЖКХ: Каждая семья Волгоградской области ежемесячно платит за коммуналку в среднем почти 4 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:22
Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножомСмотреть фотографии
18:20
В Волгоградской области беременную госпитализировали после ДТПСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде пострадавшие от мошенников-косметологов продолжают «платить по счетам»Смотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области стали реже умирать от ракаСмотреть фотографии
15:59
В Волгоградской области мужчина ограбил знакомую на похоронахСмотреть фотографии
15:14
В центре Волгограда автомобиль сбил женщину и ребенкаСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде газовиков освободят от налогов еще на четыре года ради населенияСмотреть фотографии
10:41
Житель Волгоградской области Василий Соловьев: «Я начал стрелять, когда они меня избили и толкнули мою беременную жену!»Смотреть фотографии
10:37
В Волгограде садист за убийство овчарки может сесть на три годаСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде «девятка» сбила насмерть дорожного рабочего, еще один в больницеСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области тракторист задавил сборщика лука на полеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде около Нулевой продольной высадят экзотический садСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде сгорели три дачиСмотреть фотографии
20:28
При пожаре на Волгоградском алюминиевом заводе рабочий получил сильнейшие ожогиСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разрушенную коммунальщиками новую дорогу восстановят за 50 миллионов Cмотреть видео
16:51
Евровидение наоборот: волгоградские фольклористы показали класс на международном фестивале в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
В Волгограде у больничной палаты осужденного пластического хирурга поставили конвойСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде рабочие МУП «Метроэлектротранс» жалуются на задержку зарплатыСмотреть фотографии
15:32
С платежками ЖКХ грядет катастрофа: "Заплатите в 50 раз больше"Смотреть фотографии
15:28
В Волгограде успешно завершились антитеррористические ученияСмотреть фотографии
15:24
Пост принял: Врио губернатора соседнего с волгоградским региона пожелали стать астраханцемСмотреть фотографии
14:04
Собака бывает кусачей: в Волгоградской области от укусов питомцев пострадали более 5 тысяч человекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 