В Волгограде успешно завершились антитеррористические учения





Сегодня в Волгограде завершились двухдневные тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на объектах ТЭК и массового пребывания людей, сообщили ИА "Высота 102" в Оперативном штабе в Волгоградской области.

Подводя итоги состоявшегося учения, руководитель Оперативного штаба, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский отметил, что задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.

В них принимали участие объединенная группировка сил и средств Оперативного штаба, а также оперативные группы муниципальных образований Волгограда, Волжского и Городищенского района.



