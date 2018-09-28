Общество

В Волгограде успешно завершились антитеррористические учения

Общество 28.09.2018 15:28
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28.09.2018 15:28


Сегодня в Волгограде завершились двухдневные тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на объектах ТЭК и массового пребывания людей, сообщили ИА "Высота 102" в Оперативном штабе в Волгоградской области.
Подводя итоги состоявшегося учения, руководитель Оперативного штаба, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский отметил, что задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.
В них принимали участие объединенная группировка сил и средств Оперативного штаба, а также оперативные группы муниципальных образований Волгограда, Волжского и Городищенского района.

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