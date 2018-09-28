Астрахань

Пост принял: Врио губернатора соседнего с волгоградским региона пожелали стать астраханцем

Астрахань 28.09.2018 15:24
1005 23
28.09.2018 15:24


В Астраханской области только и говорят об уходе Александра Жилкина с поста губернатора. Сегодня Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил правительству  и  общественности временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Морозова. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».
Обращаясь к присутствующим, Морозов подчеркнул, что  принцип его  работы – это диалог и конструктивное обсуждение задач и путей их решения со своей командой, экспертами и всеми заинтересованными сторонами. 
Владимир Устинов поблагодарил Александра Жилкина за долголетний и добросовестный труд, выразив уверенность, что «значительный государственный опыт и прочные знания крепкого управленца-хозяйственника будут востребованы в его дальнейшей практической работе».
Накануне Александр Жилкин встретился с журналистами и подвёл итоги своей деятельности на посту главы региона. Он поблагодарил всех астраханцев, своих земляков, «с которыми мы делали всё возможное, а порой и невозможное для процветания региона». Своим главным достижением считает, что оставляет динамично развивающийся регион, в котором нет глобальных «кричащих» проблем. Своему преемнику он пожелал «полюбить Астрахань, астраханцев и самому стать астраханцем».
Жилкин пожелал успехов и процветания Астраханской области. «Я рад, что родился здесь, и работал здесь на благо родного края. Все эти годы я жил регионом. И навсегда остаюсь астраханцем», – сказал он.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Астраханской области Александра Жилкина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Сергея Морозова.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
Пост принял: Врио губернатора соседнего с волгоградским региона пожелали стать астраханцем
28.09.2018 15:24
1006 23
В Астраханской области после скандала уволили все руководство школы
26.09.2018 08:36
2988 14
В числе погибших при крушении ИЛ-20 в Сирии - военный из Астраханской области
19.09.2018 15:07
6293 17
Астрахань
26.09.2018 08:36
Астрахань 26.09.2018 08:36
2988 14 Обсудить

0
Далее
Астрахань
19.09.2018 15:07
Астрахань 19.09.2018 15:07
6293 17 Обсудить

0
Далее
Астрахань
20.08.2018 15:13
Астрахань 20.08.2018 15:13
10812 2 Обсудить

0
Далее
Астрахань
19.08.2018 05:52
Астрахань 19.08.2018 05:52
4450 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
11.08.2018 05:49
Астрахань 11.08.2018 05:49
7315 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
09.08.2018 07:33
Астрахань 09.08.2018 07:33
7023 13 Обсудить

0
Далее
Астрахань
05.08.2018 18:58
Астрахань 05.08.2018 18:58
9704 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
04.08.2018 15:22
Астрахань 04.08.2018 15:22
8484 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
02.08.2018 14:51
Астрахань 02.08.2018 14:51
3253 9 Обсудить

0
Далее
Астрахань
01.08.2018 16:07
Астрахань 01.08.2018 16:07
3764 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
31.07.2018 14:53
Астрахань 31.07.2018 14:53
1375 9 Обсудить

0
Далее
Астрахань
28.07.2018 10:25
Астрахань 28.07.2018 10:25
3989 2 Обсудить

0
Далее
Астрахань
27.07.2018 13:46
Астрахань 27.07.2018 13:46
4789 3 Обсудить

0
Далее
Астрахань
26.07.2018 14:04
Астрахань 26.07.2018 14:04
2237 4 Обсудить

0
Далее
Астрахань
23.07.2018 10:31
Астрахань 23.07.2018 10:31
3290 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:51
Евровидение наоборот: волгоградские фольклористы показали класс на международном фестивале в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
В Волгограде у больничной палаты осужденного пластического хирурга поставили конвойСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде рабочие МУП «Метроэлектротранс» жалуются на задержку зарплатыСмотреть фотографии
15:32
С платежками ЖКХ грядет катастрофа: "Заплатите в 50 раз больше"Смотреть фотографии
15:28
В Волгограде успешно завершились антитеррористические ученияСмотреть фотографии
15:24
Пост принял: Врио губернатора соседнего с волгоградским региона пожелали стать астраханцемСмотреть фотографии
14:04
Собака бывает кусачей: в Волгоградской области от укусов питомцев пострадали более 5 тысяч человекСмотреть фотографии
13:51
Волгоградский музей «Память» раскрыл правду о военнопленных СталинградаСмотреть фотографии
13:25
Суд в Волгограде изменил приговор экс-директору филиала МФЮА за взятки от студентовСмотреть фотографии
13:05
Инфраструктура «Мегафона» готова к цифровой трансформации Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Будет как новая: Жители злополучной улицы Быстрова в Волгограде получат новую дорогу в октябреСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга с больничным листом взяли под стражуСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде фасад и кровлю уникального дома с башней отремонтировали уже больше чем наполовинуСмотреть фотографии
11:55
В храме Садов Придонья установили 18 колоколовСмотреть фотографии
11:51
Каждую ночь в Волгограде воруют 16 канализационных люков Смотреть фотографии
10:17
Руководитель комитета администрации Волгограда «обидел» малый бизнесСмотреть фотографии
10:04
Волгоградский трамвай вернулся из «Одессы» с посланием режиссера Валерия ТодоровскогоСмотреть фотографии
09:04
Житель Волгограда хранил в лесу арсенал оружия и боеприпасовСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикциейCмотреть видео
18:00
Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Под Волгоградом поисковики нашли останки офицеров и артефакты времен ВОВСмотреть фотографии
17:40
Зампредседателя Саратовской облдумы покинул пост и вышел из «ЕР» из-за пенсионной реформыСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде экс-председатель коллегии адвокатов назвал деньги на взятку гонораромСмотреть фотографии
16:29
Судебный пинг-понг: Уголовному делу волгоградского общественника Гольдера нашли подходящее местоСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области «реанимировали» общественную организацию поддержки флотаСмотреть фотографии
15:34
Время пришло: депутаты Госдумы сделали вечера волгоградцев светлееСмотреть фотографии
13:46
Жительница Волгоградской области стала жертвой группового изнасилования в полеСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области урожай бахчевых испортила "моль"Смотреть фотографии
13:25
«Драму» с пенсионной реформой Госдума доиграла до концаСмотреть фотографии
12:59
Объекты временной инфраструктуры для ЧМ в Волгограде передадут в собственность регионаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 