Пост принял: Врио губернатора соседнего с волгоградским региона пожелали стать астраханцем

Астрахань 28.09.2018 15:24
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28.09.2018 15:24
В Астраханской области только и говорят об уходе Александра Жилкина с поста губернатора. Сегодня Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил правительству и общественности временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Морозова. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».
Обращаясь к присутствующим, Морозов подчеркнул, что принцип его работы – это диалог и конструктивное обсуждение задач и путей их решения со своей командой, экспертами и всеми заинтересованными сторонами.
Владимир Устинов поблагодарил Александра Жилкина за долголетний и добросовестный труд, выразив уверенность, что «значительный государственный опыт и прочные знания крепкого управленца-хозяйственника будут востребованы в его дальнейшей практической работе».
Накануне Александр Жилкин встретился с журналистами и подвёл итоги своей деятельности на посту главы региона. Он поблагодарил всех астраханцев, своих земляков, «с которыми мы делали всё возможное, а порой и невозможное для процветания региона». Своим главным достижением считает, что оставляет динамично развивающийся регион, в котором нет глобальных «кричащих» проблем. Своему преемнику он пожелал «полюбить Астрахань, астраханцев и самому стать астраханцем».
Жилкин пожелал успехов и процветания Астраханской области. «Я рад, что родился здесь, и работал здесь на благо родного края. Все эти годы я жил регионом. И навсегда остаюсь астраханцем», – сказал он.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Астраханской области Александра Жилкина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Сергея Морозова.
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