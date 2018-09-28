



Казачий фольклор – это не скучно, а зажигательно и круто. В этом убедили многочисленную аудиторию международного фестиваля народной песни «Добровидение» волгоградцы Юрий и Наталья Щербаковы, солисты ансамбля «Станица», вернувшиеся сегодня из северной столицы, сообщает ИА «Высота 102». Помощь в организации поездки в Санкт-Петербург, где проходило культурное мероприятие, артистам оказала депутат Государственной думы Анна Кувычко.

Фестиваль «Добровидение» проводится в северной столице третий год подряд. Главная его задача – способствовать сохранению и развитию народной песенной культуры. В стенах крупнейшего в Европе Музея этнографии выступили профессиональные артисты из России, Грузии, Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Латвии, Молдавии и многих регионов России. Гала-концерт участников, отобранных по итогам первого дня Фестиваля, состоялся в большом концертном зале «Октябрьский».

Гармонист, исполнитель народных казачьих песен и городских романсов Юрий Щербаков знаком зрителям и по кинофильмам: на его счету – роли в таких картинах, как «Анна Каренина», «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены», «Солнечный удар», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Братья по обмену», «Батюшка».

По словам Юрия Щербакова, этот фестиваль был создан в противовес «Евровидению», которое насаждает сомнительные ценности. «А мы свое как показали, как грянули, как сделали! Народная казачья культура жива и актуальна по сей день, в том числе, благодаря таким мероприятиям. Спасибо Анне Александровне Кувычко за поддержку нашего творчества», - отметил Юрий Щербаков.