Общество 28.09.2018 14:04
1106 3
28.09.2018 14:04
В Волгоградской области за 8 месяцев 2018 года за медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 5203 человека. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Волгограде (2034 человека), г. Волжском (558 человек), г. Камышине (366 человек), Фроловском (171 человек), Среднеахтубинском (160 человек), Михайловском (149 человек) районах. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, за 8 месяцев зарегистрировано 149 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных.
Несмотря на то, что основным резервуаром и распространителем вируса бешенства остаются дикие животные, в эпизоотический процесс активно вовлекаются домашние животные - кошки, собаки, сельскохозяйственные животные. В связи с чем управление Роспотребнадзора по Волгоградской области настоятельно рекомендует привить своих домашних питомцев против бешенства, в дальнейшем ревакцинация должна проводиться ежегодно.
К слову, сегодня в мире отмечается день борьбы с бешенством. Среди инфекционных болезней бешенство (гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания. Более чем в 150 странах мира ежегодно умирает от бешенства около 55-60 тысяч человек (около 34 тысяч человек приходится на Азию).
ВОЗ относит Российскую Федерацию к группе стран со средним уровнем риска заражения человека бешенством. Однако в последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
36877 6
07.09.2018 16:09
38551 13
08.09.2018 20:23
22498 0
Будет как новая: Жители злополучной улицы Быстрова в Волгограде получат новую дорогу в октябре28.09.2018 12:52
В Волгограде фасад и кровлю уникального дома с башней отремонтировали уже больше чем наполовину28.09.2018 12:03
В храме Садов Придонья установили 18 колоколов28.09.2018 11:55
Каждую ночь в Волгограде воруют 16 канализационных люков28.09.2018 11:51
Волгоградский трамвай вернулся из «Одессы» с посланием режиссера Валерия Тодоровского28.09.2018 10:04
Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходами27.09.2018 18:00
Урюпинск Волгоградской области получил подарок от знаменитого художника27.09.2018 17:51
В Волгоградской области «реанимировали» общественную организацию поддержки флота27.09.2018 16:13
Время пришло: депутаты Госдумы сделали вечера волгоградцев светлее27.09.2018 15:34
В Волгоградской области урожай бахчевых испортила "моль"27.09.2018 13:43
«Драму» с пенсионной реформой Госдума доиграла до конца27.09.2018 13:25
«Да и пес с ним»!: в Волгограде покусавшая ветврача собака депутата оказалась непривитой от бешенства27.09.2018 12:44
Июльский ливень стоил Волгограду несколько десятков миллионов рублей27.09.2018 11:46
Банк России увидел в волгоградской компании признаки финансовой пирамиды27.09.2018 10:49
В администрации Волжского определились с кадрами26.09.2018 20:09
Реклама