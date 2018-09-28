



В Волгоградской области за 8 месяцев 2018 года за медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 5203 человека. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Волгограде (2034 человека), г. Волжском (558 человек), г. Камышине (366 человек), Фроловском (171 человек), Среднеахтубинском (160 человек), Михайловском (149 человек) районах. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, за 8 месяцев зарегистрировано 149 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных.

Несмотря на то, что основным резервуаром и распространителем вируса бешенства остаются дикие животные, в эпизоотический процесс активно вовлекаются домашние животные - кошки, собаки, сельскохозяйственные животные. В связи с чем управление Роспотребнадзора по Волгоградской области настоятельно рекомендует привить своих домашних питомцев против бешенства, в дальнейшем ревакцинация должна проводиться ежегодно.

К слову, сегодня в мире отмечается день борьбы с бешенством. Среди инфекционных болезней бешенство (гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания. Более чем в 150 странах мира ежегодно умирает от бешенства около 55-60 тысяч человек (около 34 тысяч человек приходится на Азию). ВОЗ относит Российскую Федерацию к группе стран со средним уровнем риска заражения человека бешенством. Однако в последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию.







