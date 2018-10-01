



Можно сказать, что маленькой победой закончилась на днях почти годовая тяжба бывшего работника МУП «Тепловые сети г.п.г. Краснослободск» Георгия Шилова с руководством данного МУП. Как сообщил ИА «Высота 102» сам «победитель», наконец-то он получил, согласно судебному решению, невыплаченную ему заработную плату за май 2017 года.

Однако, по его словам, еще пятеро бывших работников МУПа - его товарищи по несчастью - так и продолжают ходить по судам и биться за свои права. То есть, за честно заработанные деньги.

Как сообщили бывшие работники предприятия, их длительная переписка с прокуратурой Среднеахтубинского района, прокуратурой Волгоградской области и трудовой инспекцией ни к чему не привела, поэтому пришлось обратиться в суд. Но только одному их товарищу суд первой инстанции удовлетворил его требования в полном объеме, а Волгоградский областной суд оставил решение в силе как единственно законное и обоснованное.

Между тем, другому работнику – Александру Глухову - во взыскании заработной платы за тот же май 2017 года было отказано, хотя деньги за июнь 2017 года судебным решением были взысканы в его пользу. Кроме того, суд первой инстанции в мае 2018 года удовлетворил требования о взыскании аванса за май 2017 года, но решение не вступило в законную силу и при этом даже неизвестна дата его рассмотрения в суде апелляционной инстанции.

Неизвестен и результат, который может быть совершенно неожиданным и в случае с другим уволенным работником - Дмитрием Коноплевым.

«Суд первой инстанции через год с момента подачи заявления удовлетворил требования о взыскании зарплаты за май 2017 года, а Волгоградский областной суд данное решение отменил, отказав в получении денежных средств при отсутствии доказательств произведенных выплат сумм», - говорит Коноплев.

Еще одному работнику – Владимиру Растанину, также уволенному в мае 2017 года без выплаты заработной платы, суд и первой, и второй инстанций отказал в выплате заработка без существования доказательств произведенных выплат. Причем решения были вынесены еще в 2017 году.

В неведении пребывают бывшие работники предприятия Ольга Кучеренко и Елена Покровская. Они тоже были уволены в мае прошлого года без выплаты зарплаты, но один и тот же суд первой инстанции вынес разные решения. «Мы с волнением ждем рассмотрения дел в суде апелляции, хотя и дата рассмотрения неизвестна, и результат рассмотрения также может быть непредсказуем».

Как заявили уволенные, данная ситуация возникла после того, как директором МУП «Тепловые сети г.п.г. Краснослободск» был назначен Михаил Селюнин. Он же - бывший директор ООО «Слободские тепловые сети», ООО «Краснослободские тепловые сети», бывший собственник ООО «Краснослободские тепловые сети», а также бывший технический директор ООО «Слободской водоканал». Селюнин просто ИЗЪЯЛ из заработной платы работников за май 2017 года премию за 1 квартал, ранее выплаченную работникам предыдущим директором. В результате подобных нехитрых манипуляций сложилась такая ситуация, что те работники, которые отработали целый месяц, не получили ни копейки за май 2017 года, а те, кто был в отпуске в мае 2017 года – еще и остались «должны», при этом также не получив ни копейки, - утверждают бывшие работники МУПа.

Примечательно, - говорят они, - что майскую зарплату не выплатили только тем, кто принял решение об увольнении и не стал продолжать работать под руководством нового директора. Кроме того, до появления на предприятии этого «господина», прибыль на 1 января 2017 года составляла более 2,7 млн рублей. А под началом Селюнина оно стало вдруг УБЫТОЧНЫМ даже с учетом того, что на работниках, уволенных в мае 2017 года, новый директор «произвел экономию» и в октябре 2017 года еще и получил субсидию в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. При этом, как сообщается на сайте арбитражного суда Волгоградской области, 2 октября 2018 года будет рассматриваться дело о взыскании задолженности за газ с данного предприятия в размере более 3,4 млн рублей за прошлый отопительный сезон.



