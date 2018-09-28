



Волгоградский областной суд сегодня изменил приговор бывшему директору филиала "Московского финансово-юридического" университета Оксане Коломок. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, вместо 6 лет лишения свободы Коломок проведет в колонии общего режима 5 лет и 10 месяцев.

Напомним, что в июле этого года Центральный районный суд признал женщину виновной в 72 эпизодах коммерческого подкупа в составе организованной группы и 17 эпизодах мелкого коммерческого подкупа. Следствием и судом установлено, что Коломок вместе с и.о. декана, двумя методистами и специалистом деканата наладила "торговлю" зачетами и оценками за экзамены без фактической проверки знаний. Свою вину бывший руководитель филиала не признала, настаивала на своей невиновности.

С приговором суда не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения.

Волгоградский областной суд в итоге приговор изменил. Женщина также лишена права заниматься преподавательской деятельностью на 3 года 6 месяцев вместо 4 лет, как было указано в приговоре районного суда.



