В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга с больничным листом взяли под стражу
Расследования 28.09.2018 12:47
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28.09.2018 12:47
Волгоградский областной суд сегодня удовлетворил ходатайство гособвинения о заключении под стражу главврача клиники "Изабелла" Марсело Нтире, который пытается обжаловать свой приговор, но не является в суд по причине болезни. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, по решению суда Нтире будет взят под арест на 3 месяца. Сегодня он в очередной раз не явился в суд, так как все еще находится на больничном.
Напомним, главврача клиники "Изабелла" в июне текущего года Центральный районный суд приговорил к трем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности, повлекших смерть 23-летней Марии Делюкиной. Также он должен выплатить миллионную компенсацию ее родственникам.
Операцию девушке по коррекции подбородка Нтире проводил в ноябре 2016 года. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда "неотложки". Приговор в силу еще не вступил, так как Марсело Нтире пытается его обжаловать. Все это время он находился под подпиской о невыезде. На первое заседание суда, где рассматривалась его жалоба на приговор, пластический хирург не пришел, так как попал в больницу. По этой же причине он пропустил несколько заседаний, после чего было принято решение об аресте.
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