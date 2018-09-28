В Волгограде фасад и кровлю уникального дома с башней отремонтировали уже больше чем наполовину

Общество 28.09.2018 12:03
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28.09.2018 12:03
Первый этап капитального ремонта уникального дома с башней на проспекте им. Ленина, 93 в Краснооктябрьском районе Волгограда — обновление фасада и кровли — выполнен на 70%.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Фонде капремонта, подрядная организация тщательно соблюдает сроки производства работ. Контроль за ходом капремонта осуществляют и сами жители.
К примеру, некоторые собственники предложили фасад со стороны дворовой территории и с внешней стороны оштукатурить и выкрасить в желтый цвет. Именно такое цветовое решение считается соответствующим оригиналу.
Однако специалисты регионального комитета охраны памятников культурного наследия, к которым относится и данный дом, запретили нарушать исторический облик дома: фасад с внутренней стороны здания будет отреставрирован, но кирпичная кладка сохранится в первозданном цвете.
Кстати, уникальная конфигурация объекта, а это четырехэтажный дом с примыкающей к нему десятиэтажкой, позволила в свое время установить в здании лифт. К настоящему моменту лифтовое оборудование устарело — его также заменят по программе капремонта.
Напомним, дом был построен в 1951 году по индивидуальному проекту и, несомненно, является жемчужиной архитектурной застройки нашего города в 1952-1955 годах. Дом включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
С момента возведения дом ни разу капитально не ремонтировался. За это время обветшали фасад, кровля, пришли в негодность инженерные коммуникации, подвальные помещения.
Учитывая масштабность предстоящих работ, капитальный ремонт в доме будет проходить в два этапа: в 2018 году подрядная организация «СМУ-44», выигравшая электронный аукцион на проведение работ, обновит кровлю и фасад здания. На осуществление этих двух видов работ заложено свыше 17 млн. руб.
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