Каждую ночь в Волгограде воруют 16 канализационных люков

Общество 28.09.2018 11:51
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28.09.2018 11:51
Каждую ночь в Волгограде с автомобильных дорог исчезают 16 металлических канализационных люков. В месяц – около 500. Об этом заявил сегодня на выездном совещании, состоявшемся в Кировском районе Волгограда, глава города Виталий Лихачев.
«Мы не раз обсуждали тему, как остановить нечистых на руку волгоградцев. Коммунальщики не успевают их закупать, менять на новые. Пришли к выводу, что необходимо найти производителей, которые смогли бы изготавливать люки из сложных композитных материалов. Чтобы они выдержали и нагрузку автомобиля, и не представляли интереса для любителей металла», - заявил Лихачев. По его словам, в нашем городе производителей подобных люков, к сожалению, нет, но над этим предложением могли бы подумать местные предприниматели, чтобы прекратить воровство металлических люков.
«Сейчас мы вплотную занимаемся этой проблемой, чтобы решить ее раз и навсегда», - заключил глава Волгограда.
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