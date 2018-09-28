Каждую ночь в Волгограде воруют 16 канализационных люков

Каждую ночь в Волгограде с автомобильных дорог исчезают 16 металлических канализационных люков. В месяц – около 500. Об этом заявил сегодня на выездном совещании, состоявшемся в Кировском районе Волгограда, глава города Виталий Лихачев.

«Мы не раз обсуждали тему, как остановить нечистых на руку волгоградцев. Коммунальщики не успевают их закупать, менять на новые. Пришли к выводу, что необходимо найти производителей, которые смогли бы изготавливать люки из сложных композитных материалов. Чтобы они выдержали и нагрузку автомобиля, и не представляли интереса для любителей металла», - заявил Лихачев. По его словам, в нашем городе производителей подобных люков, к сожалению, нет, но над этим предложением могли бы подумать местные предприниматели, чтобы прекратить воровство металлических люков.

«Сейчас мы вплотную занимаемся этой проблемой, чтобы решить ее раз и навсегда», - заключил глава Волгограда.