Общество

В храме Садов Придонья установили 18 колоколов

Общество 28.09.2018 11:55
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28.09.2018 11:55


В храме святого мученика Иоанна Воина в Садах Придонья смонтировали колокольную группу из 18 колоколов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, колокола изготовили на подмосковном заводе «Литэкс» (предприятие специализируется на литье с конца 80-х — прим. ред.). Из них 12 колоколов основного набора, больший из которых (благовестник) весит 820 кг, и 6 для верхнего яруса курантов во главе с часовым колоколом 375 кг.  
Колокола были подняты на ярус звона с помощью передвижного автокрана. За  расположение и их правильный подвес отвечал руководитель школы колокольного звона при Казанском кафедральном соборе Александр Моренов. Он же позднее установит электронного «звонаря» — систему автоматического звона в колокола. Использование специальных программ будут запускаться через мобильное приложение. Правда, управление возможно и ручное, чтобы была возможность приглашать профессиональных звонарей. 

Перед установкой колоколов состоялся чин их освящения, который возглавил преосвященный Феоктист епископ Городищенский, викарий Волгоградской епархии. Владыка поблагодарил компанию «Сады Придонья» и ее президента А.П. Самохина и всех, кто принял участие в богоугодном деле, и выразил надежду, что после освящения колоколов, храм станет центром духовного притяжения не только для жителей поселка. 

«Мощный колокольный звон, действуя на наше внутреннее чувство, пробуждает наши души от усыпления духовного, разрушает действия невидимых врагов, — отметил  викарий Волгоградской епархии. — В ударах церковного колокола скрывается дивная сила, глубоко проникающая в человеческое сердце».

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