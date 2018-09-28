Сегодня главе города Виталию Лихачеву, который посетил раскуроченную еще в прошлом году после прокладки трубопровода ООО «Концессиями водоснабжения» улицу Быстрова, пришлось извиняться перед жителями Кировского района за затянувшееся восстановление дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», третий день на участке дороги протяженностью свыше 1 км полным ходом идут работы. Специалисты приступили к утрамбовке щебеночного основания под дальнейшее асфальтирование дороги. Всего подрядной организации предстоит восстановить свыше 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы проводятся на участке, именно там, где и был проложен новый канализационный коллектор, в результате которого новая дорога пришла в негодность. Работы планируется завершить к середине октября.

Напомним, ИА «Высота 102» не раз рассказывало о ситуации в материалах «Доска позора: Жители улицы Быстрова в Волгограде ждут возвращения дороги на место», «Пустые обещания: жителей улицы Быстрова в Волгограде обманули с ремонтом дороги» и других. Больше года сроки ремонта постоянно передвигались, и вот теперь «Концессии водоснабжения» заверяют, что октябрь – окончательный срок, когда люди смогут получить новую дорогу и больше не жаловаться в различные инстанции.

Подробности – в материале информагентства.