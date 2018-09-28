Житель Волгограда хранил в лесу арсенал оружия и боеприпасов

Происшествия 28.09.2018 09:04
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28.09.2018 09:04
Подследственный житель Волгограда сообщил полицейским места, где закопал арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в отношении 51-летнего мужчины уже расследуется уголовное дело о незаконном приобретении и хранении более 2,2 кг пороха. Эту взрывчатую смесь нашли в гараже подозреваемого сотрудники регионального УФСБ.
Мужчина заявил следователям, что готов сообщить места, где им были закопаны боеприпасы и оружие. Накануне с привлечение сотрудников инженерно-саперного подразделения Росгвардии были обследованы участки местности в Советском районе Волгограда и в городе Краснослободске, на которые указал подозреваемый. Обнаружены и изъяты две противотанковые и наступательная гранаты, ручная кумулятивная противотанковая мина немецкого производства, ручной пулемет ZB-26, относящий к боевому длинноствольному нарезному огнестрельному оружию.
Согласно заключению экспертов-криминалистов ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, запрещенные к свободному обороту предметы относятся к времени Великой Отечественной войны.
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