Житель Волгограда хранил в лесу арсенал оружия и боеприпасов









Подследственный житель Волгограда сообщил полицейским места, где закопал арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в отношении 51-летнего мужчины уже расследуется уголовное дело о незаконном приобретении и хранении более 2,2 кг пороха. Эту взрывчатую смесь нашли в гараже подозреваемого сотрудники регионального УФСБ.













Мужчина заявил следователям, что готов сообщить места, где им были закопаны боеприпасы и оружие. Накануне с привлечение сотрудников инженерно-саперного подразделения Росгвардии были обследованы участки местности в Советском районе Волгограда и в городе Краснослободске, на которые указал подозреваемый. Обнаружены и изъяты две противотанковые и наступательная гранаты, ручная кумулятивная противотанковая мина немецкого производства, ручной пулемет ZB-26, относящий к боевому длинноствольному нарезному огнестрельному оружию.













Согласно заключению экспертов-криминалистов ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, запрещенные к свободному обороту предметы относятся к времени Великой Отечественной войны.



