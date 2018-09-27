От Сталинграда - до Великой Победы 27.09.2018 17:48
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27.09.2018 17:48
Полицейские поисковых отрядов из Волгограда и Ростова-на-Дону обнаружили в Городищенском районе вблизи хутора Донской останки бойцов, защищавших рубежи на подступах к Сталинграду 75 лет назад. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в раскопках участвовали поисковые отряды "Безымянная Высота" и "Дон", состоящие из сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области и ГУ МВД России по Ростовской области, а также ветеранов ОВД.
Обнаружены останки 3 погибших, предположительно, офицеров-политруков. А также два нагана, автоматы ППШ, полуистлевший партбилет, солдатский медальон и другие ценные артефакты. К сожалению, партбилет настолько истлел, что не подлежит прочтению, а "смертный" медальон, по которому можно идентифицировать личность погибшего по вложенной в него записке, оказался пустым.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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