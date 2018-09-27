Урюпинск Волгоградской области получил подарок от знаменитого художника

Общество 27.09.2018 17:51
106 0
27.09.2018 17:51
Жители столицы российской провинции – города Урюпинска Волгоградской области – продолжают получать поздравления с 400-летием. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, город получил альбом с репродукциями своих картин от академика Российской академии художеств, народного художника СССР Александра Шилова. Ценный подарок с высококачественной полиграфией и золотым тиснением передан на хранение в урюпинский художественно-краеведческий музей.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
36806 6
07.09.2018 16:09
38451 13
08.09.2018 20:23
22400 0
Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходами27.09.2018 18:00
В Волгоградской области «реанимировали» общественную организацию поддержки флота27.09.2018 16:13
Время пришло: депутаты Госдумы сделали вечера волгоградцев светлее27.09.2018 15:34
В Волгоградской области урожай бахчевых испортила "моль"27.09.2018 13:43
«Драму» с пенсионной реформой Госдума доиграла до конца27.09.2018 13:25
«Да и пес с ним»!: в Волгограде покусавшая ветврача собака депутата оказалась непривитой от бешенства27.09.2018 12:44
Июльский ливень стоил Волгограду несколько десятков миллионов рублей27.09.2018 11:46
Банк России увидел в волгоградской компании признаки финансовой пирамиды27.09.2018 10:49
В администрации Волжского определились с кадрами26.09.2018 20:09
На час вперед: Волгоградская область переведет часы 28 октября26.09.2018 17:33
В Волгоградской области комитет транспорта обещает 85% безопасных дорог через 6 лет26.09.2018 15:50
Экс-депутат гордумы Волгограда после скандала с "ошибкой" в декларации получил госнаграду26.09.2018 14:57
Депутатов Госдумы поблагодарили за повышение пенсионного возраста26.09.2018 14:19
В Волгограде жители 115 домов оказались внутри очага бешенства26.09.2018 13:55
Жителей Волгоградской области проведут по Волго-Ахтубинкой пойме грибники-экскурсоводы26.09.2018 12:16
Реклама