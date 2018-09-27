Газетный киоск 27.09.2018 17:40
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27.09.2018 17:40
Депутат Саратовской областной думы Иван Чепрасов (самовыдвиженец, член фракции "ЕР") уходит в отставку с должности зампреда регионального парламента и покидает фракцию правящей партии. Соответствующую информацию господин Чепрасов подтвердил в телефонном разговоре с корреспондентом ИА "Взгляд-инфо".
"Прожить столько лет и голосовать за те законы, которые сегодня принимаются, вразрез с мнением моих же избирателей, как-то не хотелось. Вот и все. Посмотрел, как Наталья Поклонская (единственный депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", проголосовавший против пенсионной реформы – ред.), маленькая, худенькая женщина нашла в себе силу воли и сказала это. А мы вот не нашли в себе мужества, хотя весь народ против. Я написал заявление вчера вечером, если две недели не заставят отрабатывать, то с понедельника я в свободном полете", - сказал облдеп.
Иван Чепрасов затруднился назвать конкретную кандидатуру себе на замену, не желая обидеть никого из коллег, но перечислил качества, необходимые для поста вице-спикера.
"У меня три направления: строительство и ЖКХ, бюджетный комитет, то есть человек должен понимать, как формируются доходная и расходная части бюджета, ну и госстроительство. Должен быть человек с серьезным жизненным опытом и багажом", - сказал собеседник агентства.
Несмотря на оставление поста зампреда, Иван Чепрасов продолжит работу в качестве депутата областной думы от Балаковского и Духовницкого районов, но уже на неосвобожденной основе.
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