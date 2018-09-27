В Волгограде экс-председатель коллегии адвокатов назвал деньги на взятку гонораром

Расследования 27.09.2018 17:04
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27.09.2018 17:04
Бывшему председателю коллегии адвокатов Краснооктябрьского района Волгограда 66-летнему Сергею Науменко, осужденному за мошенничество, не удалось обжаловать приговор. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, апелляционная инстанция оставила без изменения квалификацию действий виновного, вид и размер назначенного наказания.
Науменко в июле этого года был признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Волжский городской суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С приговором суда не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения, обжаловав его в суд апелляционной инстанции.
По материалам дела, Науменко в феврале 2016 года получил от знакомой, подозреваемой в крупной растрате, 500 тысяч рублей якобы для передачи должностным лицам Волжского городского суда за решение вопроса о назначении ей условной меры наказания. Однако в действительности он ввел женщину в заблуждение и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Вину в инкриминируемом деянии Науменко не признал. Он утверждал, что брал деньги не для дачи взятки, а как гонорар за осуществление профессиональной защиты.
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