Расследования

Судебный пинг-понг: Уголовному делу волгоградского общественника Гольдера нашли подходящее место

Расследования 27.09.2018 16:29
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27.09.2018 16:29


Рассмотрением уголовного дела в отношении Юрия Гольдера займется Центральный районный суд. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе областного суда. Ранее материалы направлялись в Ворошиловский райсуд. Однако впоследствии документы по подсудности передали в соседний Центральный район. Подсудимому  такая рокировка не понравились, он обжаловал постановление в областном суде.
Волгоградский областной суд, рассмотрев жалобу Гольдера, согласился с решением суда, поскольку большинство преступлений, в которых обвиняют мужчину, были совершены именно на территории центра города-героя. Самого же Гольдера суд оставил под стражей еще на один месяц, посчитав, что он может скрыться от правосудия.
Напомним, председатель “Ассоциации по защите прав потребителей” Юрий Гольдер был задержан в конце июля прошлого года при получении взятки в миллион рублей от владельцев гостиницы «Мартон». По данным следствия, правозащитник требовал от коммерсантов деньги за не проведение общественного контроля  или сокрытие информации о нарушениях. Правоохранителями установлены еще 15 аналогичных эпизодов. Размер «отступных» варьировался от 3 до 420 тысяч рублей.  Для легализации денежных потоков обвиняемый  заключал фиктивные договоры на юридическое обслуживание или соглашения о сотрудничестве с бизнесменами. Отметим, что Юрий Гольдер свою вину не признает.

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