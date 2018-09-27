



Рассмотрением уголовного дела в отношении Юрия Гольдера займется Центральный районный суд. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе областного суда. Ранее материалы направлялись в Ворошиловский райсуд. Однако впоследствии документы по подсудности передали в соседний Центральный район. Подсудимому такая рокировка не понравились, он обжаловал постановление в областном суде.

Волгоградский областной суд, рассмотрев жалобу Гольдера, согласился с решением суда, поскольку большинство преступлений, в которых обвиняют мужчину, были совершены именно на территории центра города-героя. Самого же Гольдера суд оставил под стражей еще на один месяц, посчитав, что он может скрыться от правосудия.

Напомним, председатель “Ассоциации по защите прав потребителей” Юрий Гольдер был задержан в конце июля прошлого года при получении взятки в миллион рублей от владельцев гостиницы «Мартон». По данным следствия, правозащитник требовал от коммерсантов деньги за не проведение общественного контроля или сокрытие информации о нарушениях. Правоохранителями установлены еще 15 аналогичных эпизодов. Размер «отступных» варьировался от 3 до 420 тысяч рублей. Для легализации денежных потоков обвиняемый заключал фиктивные договоры на юридическое обслуживание или соглашения о сотрудничестве с бизнесменами. Отметим, что Юрий Гольдер свою вину не признает.



