Общество 27.09.2018 16:13
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27.09.2018 16:13
Сегодня в Волгограде состоялось собрание Волгоградского регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота. Как сообщает ИА «Высота 102», в детский морской центр имени Вилкова пришли активисты, отставные офицеры и речники, те, кому не безразлично будущее российского флота, чтобы восстановить деятельность организации, которая некоторое время не велась. Возглавил региональное отделение общественной организации Алексей Моложавенко, член совета директоров АО «Волгоградский речной порт». Также в учредительном собрании приняли участие руководители различных структур, так или иначе связанных со флотом, например, Валерий Свинухов, гендиректор АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод». Эдуард Викторов, начальник волгоградской инспекции службы государственного портового контроля, ряд руководящих работников АО «Волгоградский речной порт» и т.д.
Главным направлением общероссийского движения поддержки флота является участие в разработке реализации национальной морской политики, организация духовной, моральной и материальной поддержки флота, морское просвещение всех слоев российского общества, работа с молодежью в духе познания истории России и реализации совместных масштабных программ и т.д. Председателем движения поддержки флота является депутат Госдумы Михаил Ненашев, капитан 1 ранга запаса, офицер-североморец.
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