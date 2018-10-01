В Волгоградской области появился Совет пчеловодов

Общество 01.10.2018 09:13
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01.10.2018 09:13
Утвержден состав Совета пчеловодов Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области, возглавит новый коллегиальный орган заместитель председателя комитета Леонид Сюльев. Всего в состав Совета вошли 13 человек, среди них начальники различных отделов облкомитета по сельскому хозяйству, главы личных подсобных хозяйств, пчеловоды, научные сотрудники.
Совет пчеловодов Волгоградской области, который является коллегиальным совещательным органом, создан в целях обеспечения благоприятных условий ведения пчеловодства, учета потребностей и интересов пчеловодов на территории области. Заниматься он будет организацией взаимодействия органов исполнительной власти региона по вопросам пчеловодства, вырабатывать рекомендации и предложения по вопросам развития пчеловодства на территории Волгоградской области и др.
Отметим, что весной этого года депутаты Волгоградской областной думы утвердили новый праздник - День пчеловода. Он приходится на 14 августа. Тогда же стало известно и о том, что в Волгоградской области будет создан Совет пчеловодов, который будет работать в рамках нового регионального закона "О пчеловодстве".
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