Общество

В Волгоградской области появился Совет пчеловодов

Общество 01.10.2018 09:13
436 0
01.10.2018 09:13


Утвержден состав Совета пчеловодов Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области, возглавит новый коллегиальный орган заместитель председателя комитета Леонид Сюльев. Всего в состав Совета вошли 13 человек, среди них начальники различных отделов облкомитета по сельскому хозяйству, главы личных подсобных хозяйств, пчеловоды, научные сотрудники.
Совет пчеловодов Волгоградской области, который является коллегиальным совещательным органом, создан в целях обеспечения благоприятных условий ведения пчеловодства, учета потребностей и интересов пчеловодов на территории области. Заниматься он будет организацией взаимодействия органов исполнительной власти региона по вопросам пчеловодства, вырабатывать рекомендации и предложения по вопросам развития пчеловодства на территории Волгоградской области и др.
Отметим, что весной этого года депутаты Волгоградской областной думы утвердили новый праздник - День пчеловода. Он приходится на 14 августа. Тогда же стало известно и о том, что в Волгоградской области будет создан Совет пчеловодов, который будет работать в рамках нового регионального закона "О пчеловодстве". 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью
09.09.2018 18:21
37011 6
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"
07.09.2018 16:09
38699 13
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде Волгограда
08.09.2018 20:23
22683 0
Общество
01.10.2018 12:22
Общество 01.10.2018 12:22
42 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 11:40
Общество 01.10.2018 11:40
2608 2 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 10:49
Общество 01.10.2018 10:49
263 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 10:25
Общество 01.10.2018 10:25
419 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.09.2018 12:57
Общество 30.09.2018 12:57
2220 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.09.2018 10:30
Общество 30.09.2018 10:30
4258 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.09.2018 09:04
Общество 30.09.2018 09:04
3560 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.09.2018 16:15
Общество 29.09.2018 16:15
4304 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.09.2018 13:53
Общество 29.09.2018 13:53
5609 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.09.2018 09:42
Общество 29.09.2018 09:42
1808 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 16:19
Общество 28.09.2018 16:19
3329 18 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 15:28
Общество 28.09.2018 15:28
1887 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 14:04
Общество 28.09.2018 14:04
3773 6 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 12:52
Общество 28.09.2018 12:52
4128 13 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 12:03
Общество 28.09.2018 12:03
2070 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:22
Чиновники администрации Волгоградской области «убили» два автобусных маршрута до Волжского
11:40
Объездной дороге в Волгограде – быть!
10:39
Подземные гиганты: в руднике Гремячинского ГОКа идет монтаж третьего проходческого комбайнаСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области хозяин дома сгорел от сигареты
10:25
Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплатуСмотреть фотографии
08:19
Смертельная музыка: В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве волжанинаСмотреть фотографии
19:18
Волгоградский "Ротор" на выезде сыграл вничью с "Армавиром"Смотреть фотографии
17:16
В мусорном плену: Свалка в Советском районе Волгограда перекрыла дорогу в детский садСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Старость - не радость: волгоградцы готовятся к непредсказуемой жизни до пенсии Смотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгоградской области предложили штрафовать копателей земли вблизи газовых сетей на 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области снижается рождаемостьСмотреть фотографии
11:16
Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гаражеСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области исторический памятник заливает нечистотамиСмотреть фотографии
09:28
Камышин Волгоградской области поднял цены на вывоз мусораСмотреть фотографии
09:06
На 90-летие Ольховского района Волгоградской области открыли местную "ВДНХ"Смотреть фотографии
09:04
Дорогое ЖКХ: Каждая семья Волгоградской области ежемесячно платит за коммуналку в среднем почти 4 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:22
Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножомСмотреть фотографии
18:20
В Волгоградской области беременную госпитализировали после ДТПСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде пострадавшие от мошенников-косметологов продолжают «платить по счетам»Смотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области стали реже умирать от ракаСмотреть фотографии
15:59
В Волгоградской области мужчина ограбил знакомую на похоронахСмотреть фотографии
15:14
В центре Волгограда автомобиль сбил женщину и ребенкаСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде газовиков освободят от налогов еще на четыре года ради населенияСмотреть фотографии
10:41
Житель Волгоградской области Василий Соловьев: «Я начал стрелять, когда они меня избили и толкнули мою беременную жену!»Смотреть фотографии
10:37
В Волгограде садист за убийство овчарки может сесть на три годаСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде «девятка» сбила насмерть дорожного рабочего, еще один в больницеСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области тракторист задавил сборщика лука на полеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде около Нулевой продольной высадят экзотический садСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде сгорели три дачиСмотреть фотографии
20:28
При пожаре на Волгоградском алюминиевом заводе рабочий получил сильнейшие ожогиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 