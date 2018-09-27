Время пришло: депутаты Госдумы сделали вечера волгоградцев светлее





Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы ФС РФ в третьем окончательном чтении принят закон о переходе Волгоградской области на местное время. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на думу, соответствующие изменения федерального закона «Об исчислении времени» инициированы Волгоградской областной Думой по итогам регионального референдума, состоявшегося 18 марта 2018 года. После принятия Госдумой новый закон должен получить поддержку Совета Федерации, а затем будет направлен для подписи Президенту России. Переход с московского на «волгоградское» время и, соответственно, перевод стрелок часов на час вперед планируется осуществить через месяц - в 2 часа ночи 28 октября.

Напомним, 58,82% от числа участников референдума или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй в третью часовую зону (московское время плюс 1 час). Против проголосовало 40,16% (469 344 человека).



