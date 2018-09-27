



Двое жителей Октябрьского района 18 и 23 лет подозреваются в групповом изнасиловании 33-летней женщины. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, уголовное дело возбуждено по п. "а,б" ч.2 ст. 131 УК РФ. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Установлено, что мужчины ночью приехали с пивом в гости к потерпевшей, а когда алкоголь закончился, компания решила съездить на мотоцикле с коляской в соседнее село за спиртным. По пути следования по проселочной дороге, расположенной посреди полей, у них сломался мотоцикл. Пользуясь сложившейся обстановкой, 23-летний молодой человек предложил потерпевшей вступить с ним в половую связь, но получил отказ. Тогда молодые люди, угрожая убийством, связали женщину. В итоге 23-летний подозреваемый добился своего. На допросе мужчина утверждал, что все произошло по обоюдному согласию. Однако его приятель, не желая дальше идти на поводу у своего старшего товарища, рассказал органам следствия все обстоятельства произошедшего, которые полностью совпали с показаниями потерпевшей. В отношении обоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



