В Волгоградской области урожай бахчевых испортила "моль"

Общество 27.09.2018 13:43
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27.09.2018 13:43
В разгар сезона бахчеводы вынуждены оставлять урожай прямо на полях. И вовсе не из-за низкой цены, как было в прежние годы, а из-за появившегося вредителя – хлопковой совки, похожей на обычную моль в одной из стадий своего развития. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Быковского района Волгоградской области, портит вредитель не только бахчевые, но и овощи, фрукты и ягоды. Специалисты говорят, у этого вредителя - 5 ступеней развития и на каждой для борьбы необходимо свое средство. На охоту хлопковая совка выходит в основном ночью. И это приносит свои трудности. Почему именно сейчас появился вредитель, пока непонятно. "Видимо, погодные условия, дожди, которые не дали нам должным образом обработать поля. Не могли мы зайти опрыскивателями, не могли сработать вовремя. Объяснить это сейчас сложно", - говорит Булат Мухамеджанов, начальник филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Быковскому району.
По словам специалистов, этот вид вредителя может остаться на территории района надолго, и для сохранения будущего урожая необходим комплекс мер. Поэтому, чтобы в следующем году жители других регионов страны снова смогли полакомиться полосатой ягодой, уже сегодня агрономы разрабатывают методы борьбы с хлопковой совкой.
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