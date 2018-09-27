«Драму» с пенсионной реформой Госдума доиграла до конца





Только что Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на трансляцию. Перед голосованием лидеры трех фракций – ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ – обратились к коллегам с последней просьбой одуматься и не принимать закон, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию для женщин – до 60 лет, а для мужчин – до 65 лет. В частности, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов с возмущением отметил тот факт, что большинство Госдумы – депутаты-единороссы «выкинули» около 300 поправок, предлагаемых этими партиями для смягчения реформы, не одобрив ни одну из них. Он подчеркнул, что последствия от принятия данного закона будут катастрофичными для миллионов людей и напомнил, что «Единая Россия» идет против мнения большинства россиян. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов также попытался предостеречь депутатов-единороссов от принятия непопулярного закона. "Драма с пенсионной реформой близится к развязке", - начал он свое выступление, в очередной раз заявив о недопустимости принятия ущемляющих положение миллионов рублей поправок в пенсионное законодательство. И напомнил коллегам достаточно молодой, но уже известный анекдот: «Чтобы нам дожить до пенсии, надо отправить на пенсию правительство». Впрочем, представители "Единой России" парировали своим оппонентам. В частности, заместитель председателя Госдумы Андрей Исаев подчеркнул, что принятие данного закона является жизненной необходимостью. "Если мы ничего не будем делать, то через некоторое время пенсия превратится в маленькое плоское пособие по возрасту", - сказал он. И заявил, что "Единая Россия" думает о будущем и берет ответственность за реформирование пенсионной сферы.

Как и предполагалось, сенсации при голосовании не случилось. Большинством голосов Государственная дума приняла закон об изменениях в пенсионном законодательстве, которыми предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию. За проголосовали 332 депутата, против - 83, воздержавшихся не оказалось. Всего в голосовании приняли участие 415 депутатов.



