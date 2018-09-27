Объекты временной инфраструктуры для ЧМ в Волгограде передадут в собственность региона









Объекты временной инфраструктуры, возведенные на территории стадиона "Волгоград Арена" или около него для проведения ЧМ-2018, передадут в собственность региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора, в соответствии с Концепцией наследия ЧМ-2018 в Волгоградской области создается комиссия по подготовке к передаче строений и сооружений временного назначения или вспомогательного использования, созданных для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в Волгограде и на прилегающей территории. Возглавит комиссию из 20 человек председатель комитета по подготовке к ЧМ в регионе Аркадий Грушко. Председателю и другим членам этого органа поручается провести осмотр объектов временной инфраструктуры и в тесном взаимодействии с АНО "Арена-2018" сформировать предварительный перечень объектов для передачи в собственность региона.













Отметим, что под временной инфраструктурой понимают волонтерские и аккредитационные центры, пресс-центр, площадки для технического оборудования и другие объекты.



