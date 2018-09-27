«Да и пес с ним»!: в Волгограде покусавшая ветврача собака депутата оказалась непривитой от бешенства















Стали известны подробности скандальной истории с укусом депутатской собакой ветеринара и потасовкой в клинике, запечатленной на камеру видеонаблюдения . Корреспондент ИА «Высота 102» пообщался с обеими сторонами драки, у каждой из которых, как это водится, - своя правда и свое видение ситуации. Поскольку и супруга депутата Андрея Анненко, и сотрудники ветклиники обратились в полицию, то окончательные выводы сделают уже правоохранители. Но как ни крути, фигурантом истории являются публичные лица – народный избранник и его супруга, поэтому информагентство решило выяснить детали произошедшего.

В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» фельдшер клиники «Элирис» Елена Борисовская рассказала, что приехала в дом семьи Анненко 23 сентября для стрижки среднеазиатской овчарки. Собака, несмотря на вколотое ей снотворное, укусила медика за ногу. «Изначально было обговорено, кто будет держать животное – это хозяин дома (Андрей Анненко, - прим. редакции). Он завязал ей морду, но зафиксировал неаккуратно. Когда я подошла, собака скинула ее и стала на меня кидаться. Укусила меня за ногу и порвала форму», - вспоминает Ольга. Мужественная девушка, обработав рану спиртом, нашла в себе силы закончить процедуру. По ее словам, до приезда в этот дом по телефону ее заверяли в том, что у животного есть все прививки. Однако уже на месте выяснилось, что от бешенства собака не привита.





Впоследствии фельдшер обратилась в травмпункт и бюро судмедэкспертизы, где зафиксировала нанесенные ей собакой раны. Так, в заключении судмедэксперта указано, что у девушки имеется «фиолетово-зеленый кровоподтек» размером 11х6 см и две небольшие раны (по всей видимости, от собачьих зубов). В поликлинике девушке прописали полугодовой курс инъекций от бешенства.

Корреспондент ИА «Высота 102» также встретился с директором ветеринарной клиники Анной Карпенко. По словам владелицы учреждения, в подобной ситуации она оказалась впервые за все 10 лет работы ее организации. «Клиенты бывают разные, но такого не было никогда. Мы всегда идем навстречу людям, ухаживаем за беспризорными животными, пристраиваем их в семьи. Мы любим свою работу и призваны нести добро в этот мир. Поэтому меня данный инцидент окончательно выбил из колеи и я, если честно, опасаюсь за дальнейшую судьбу клиники и мести со стороны обличенного властью человека», - говорит Анна.





Возвращаясь к теме стычки с женой депутата, руководитель клиники рассказала, с чего все началось. После жуткого случая с укусом фельдшера собакой, Анна несколько раз звонила супруге Анненко, просила приехать ее для подписания документов. Однако содержательного телефонного диалога между дамами не вышло. В итоге сначала в клинику явился сам Андрей Анненко. «У него на пиджаке был какой-то значок, также он показал мне какое-то удостоверение. Видимо, всем своим видом хотел подчеркнуть свой статус. Затем он извинился за произошедшее. Но компенсации какой-либо не предложил», - говорит Анна.

На этом история могла бы закончиться, если бы жена депутата все-таки не приехала в клинику. Между ней и владелицей учреждения сходу возник конфликт. «В мой адрес на глазах у сотрудников и клиентов посыпались оскорбления и угрозы. Я пыталась вывести эту даму из помещения», - рассказывает Анна Карпенко. В какой-то момент словесный поединок между женщинами перерос в потасовку. В результате Анжелика Анненко схватила ветврача за волосы и склонила ее голову над умывальником. Позже обе женщины вызвали полицию.

Анжелика Анненко, между тем, считает именно себя пострадавшей в этой ситуации. Что касается инцидента с укусом собаки, то, по словам супруги депутата, она возместила фельдшеру стоимость порванной формы (1000 рублей – со слов директора клиники, прим. редакции). В дальнейшем обследовании на предмет возможного бешенства овчарка, по уверениям Анжелики Анненко, не нуждается. «Она не выходит за пределы нашего домовладения и всегда находится в вольере», - заявила женщина.

Поведение владелицы клиники супруга «слуги народа» считает неадекватным. «Еще в телефонном разговоре со мной директор клиники позволила себе оскорбить моего мужа. Поэтому, когда я приехала, то спросила ее, какое она имеет право говорить такие слова в его адрес. Но меня тут же начали выгонять в грубой форме – выталкивать и провоцировать на драку. Когда она стала на меня кидаться, я просто руками прижала ее к стене, чтобы она меня не трогала», - рассказывает Анжелика.

Как Анненко «просто прижимает» ветврача к стене – видно на кадрах с камеры видеонаблюдения. Как законная супруга «слуги народа», то есть тоже лицо публичное, она могла показать пример, как достойно выходить из подобных конфликтов. Анжелика Анненко показала, но образец ли это поведения истинной леди?.. Все мы помним, что советовала героиня книги Астрид Линдгрен. «А нельзя ли вообще обойтись без драки? Любой спор можно решить словами…», - говорила малышу его родительница. Прописные истины, увы, усвоили далеко не все.





Кроме того, серьезный вопрос вызывает и отказ семьи депутата Анненко от дальнейшего обследования собаки. Человек, обличенный властью не может не знать, что в Волгоградской области в настоящее время, согласно официальным данным управления Россельхознадзора, крайне напряженная обстановка по распространению бешенства. По состоянию на начало лета в регионе было зафиксировано порядка 120 случаев заболевания животных этой опасной вирусной инфекцией. Специалисты ветслужб напоминают, что каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Опасно оно и для человека. Как правило, у людей бешенство протекает с тяжелым поражением нервной системы и при отсутствии лечения заканчивается летальным исходом.

Как пояснили информагентству в Волгоградской городской станции по борьбе с болезнями животных, владельцы питомцев в соответствии с действующим законодательством обязаны иметь ветпаспорта на своих собак, в которых раз в год должна ставиться маркировка о вакцинации от бешенства. «В случае укуса человека или наличия признаков бешенства собаку необходимо отправить на 10-дневный карантин к нам на станцию по борьбе с болезнями животных», - пояснили журналистам.

Однако семья депутатов, вероятно, считает, что и их питомец, и они лично застрахованы от страшной инфекции. К слову, до конца сентября в Волгограде проходит акция, объявленная региональным комитетом ветеринарии, по бесплатной иммунизации собак от этой страшной инфекции. Список клиник, государственных и частных, участвующих в этом проекте, размещен на сайте администрации области. То есть при желании депутат городской думы Андрей Анненко может привить свою овчарку, не отрывая ни рубля от семейного бюджета.

Фото четы Анненко: instagram.com/aannenko/