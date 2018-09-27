Кудрин заявил о высоком уровне бедности в РФ

Федеральные новости 27.09.2018 12:03
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27.09.2018 12:03
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU
Уровень бедности в России остается высоким, хотя в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума", - сказал Кудрин на заседании Госдумы в четверг.
При этом, по его словам, "в этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%" (суммарно до этого за последние четыре года они снизились на 11%).
"Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров", - сказал Кудрин.
Также, по его словам, "в прошлом году произошел положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста".
Между тем, по сообщению Росстата, в августе 2018 года снижение реальных доходов населения РФ в годовом выражении (по сравнению с августом 2017 года) составило 0,9%. В номинальном выражении доходы населения составили 31 тыс. 818 рублей - на 2,7% выше, чем в августе 2017 года, и на 1,8% ниже июля 2018 года.
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