Июльский ливень стоил Волгограду несколько десятков миллионов рублей





Около 30 миллионов рублей получил Волгоград из областного резервного фонда на частичное возмещение последствий ливня, который обрушился на город 15 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте мэрии, департаменту городского хозяйства выделено 13,6 миллиона рублей на проведение аварийно-восстановительных мероприятий в сфере транспорта, еще около 15,7 миллиона рублей – на восстановление дорожного хозяйства. Также администрация Центрального района получила почти 600 тысяч рублей на проведение работ по благоустройству.









Напомним, самым катастрофическим последствием июльского ливня стал смытый склон стадиона «Волгоград Арена». Также ущерб был нанесен дорогам города, было нарушено движение общественного транспорта, в том числе скоростного трамвая.



