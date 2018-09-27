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Изменения «в ногу со временем»: «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Телеком 27.09.2018 11:46 Реклама
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27.09.2018 11:46


«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки. 
Действующая стратегия «Ростелекома» предусматривает трансформацию из оператора услуг связи в ИТ-компанию, которая предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства.
Как сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в первом полугодии 2018 года уже более половины выручки компании сформировали цифровые и контентные сервисы – доступ в интернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, кибербезопасность и др. Внутри компании тоже происходят изменения: созданы команды и центры компетенций по новым цифровым технологиям, включая биометрию, кибербезопасность, интернет вещей, умный дом и другие направления.
«Людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее, – говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдет подходящее для себя решение».
Компания представила несколько новых сервисов и тарифов для разных сегментов.

«В основе деятельности компании — ценностная модель. Технологические решения «Ростелекома» помогут сделать бизнес эффективнее, а жизнь – комфортнее и безопаснее, – сказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. – Наша новая линейка тарифов и сервисов позволяет собрать пакет услуг как пазл – под нужды конкретной семьи или компании».
Новый сервис – мультимедийная платформа Wink – эволюционный этап развития «Интерактивного ТВ», которое смотрят в миллионах семей по всей стране.
Wink в настоящее время объединяет мобильное приложение, web-портал и приложение для SmartTV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов – от паузы и перемотки до «Родительского контроля». В будущем функционал платформы расширится.
Еще одно новое направление в экосистеме – онлайн-образование. Компания запустила платформу «Ростелеком Лицей», задача которой сделать дополнительное школьное образование качественным, безопасным и доступным.
На платформе представлен специально отобранный контент. Персональный куратор поможет выбратьпрограммуразвития ребенка и ответит на любые вопросы родителей. В личном кабинете сервисаможно отслеживать расписание занятий и успеваемость ученика.
В новой тарифной линейке для удобства выбора новые пакеты услуг и тарифы названы исходя из потребностей семьи – «Для интернета», «Для спокойствия», «Для впечатлений», «Для всего», «Игровой».
1 октября «Ростелеком» запускает обновленную платформу для предпринимателей «Быть в плюсе». Она позволяет быстро получить необходимые каждому бизнесувысокоскоростной интернет и мобильную связь, а также «приплюсовать» дополнительные услуги, такие как виртуальная АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса, со скидкой до 50%.
Изменения в бизнесе компании привели к необходимости обновления позиционирования и брендинга.

«Задача нового бренда – отразить изменение подхода компании к продуктам и клиентам, – подчеркнула директор по маркетингу «Ростелекома» Елена Доброхотова. – Мы фокусируемся не на технологиях, а на потребностях людей. Поэтому главными героями нового бренда стали люди и их эмоции. Мы хотим подчеркнуть, что «Ростелеком» становится современной цифровой компанией, способной найти общий язык с каждым клиентом – от геймеров до государственных структур».
Первая рекламная кампания в обновленном фирменном стиле стартует 1 октября 2018 года.

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