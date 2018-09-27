СМИ прогнозируют новую волну отставок десяти губернаторов

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Врио губернатора назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Как говорится в сообщении, президент Владимир Путин вызвал на беседу замруководителя Федеральной таможенной службы Сергея Морозова, в ходе которой заявил следующее: «Я хочу вам предложить поработать в одном из субъектов РФ. Губернатор Астраханской области Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы».

Новое место работы губернатора Астраханской области Александра Жилкина пока неизвестно, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Алексей Кожевников. Как сообщил ТАСС источник в администрации области, новое место работы Жилкина может быть связано с международной тематикой.

Александр Жилкин начал исполнять обязанности главы Астраханской области с 17 августа 2004 года после смерти губернатора Анатолия Гужвина. На последних губернаторских выборах в регионе в 2014 году Жилкин набрал 75,28% голосов избирателей, значительно опередив своих соперников. Срок полномочий Жилкина заканчивался в 2019 году. Он выразил готовность помочь новому врио губернатора Астраханской области.

Отставка Жилкина была неожиданностью только для некоторых, при этом многие эксперты отмечают - в регионе уже созрел запрос на перемены, накопились и социальные проблемы, - сообщает ТАСС. Депутат Госдумы и конкурент по избирательной кампании на пост главы региона в 2014 году Олег Шеин считает, что Жилкину удалось привлечь большие федеральные средства под реализацию конкретных программ, но при этом была утрачена социальная коммуникация с обществом.

«Главное, что было утрачено - это социальная коммуникация между властью и обществом», - заметил Шеин. Как рассказал ТАСС доктор политических наук Николай Гришин, среди накопившихся проблем - ветхое жилье и низкие в сравнении с другими регионами зарплаты. «У нас несколько проблемных направлений, в частности, жилищный вопрос, ветхий фонд, доля которого у нас по югу самая высокая», - сказал он.

С ним отчасти согласен и политолог Васильев - в регионе есть ряд застарелых социальных проблем, денег на которые просто не хватало, и с которыми придется столкнуться новому губернатору. «Останутся проблемы с хроническим недофинансированием областного бюджета и муниципальных <…> Ряд застарелых социальных проблем, в том числе жилье многодетным. Но есть более тяжелая проблема - изношенная инфраструктура, которая еще с советских времен не восстанавливалась», - пояснил он.

Нерешенным остается и проблема с высоким госдолгом (на 1 сентября консолидированный госдолг составляет свыше 23,2 млрд рублей), считает Васильев. «Госдолг возник из-за проблем с налоговым кодексом, с налоговой системой. Здесь вариантов и у старого, и у нового губернатора немного - это либо добиваться изменений в отдельные статьи налогового кодекса о распределении налогов по уровням бюджета, или добиваться увеличения субвенций из федерального бюджета. Третье - развитие бизнеса и конкуренции, но это длительный процесс», - отметил эксперт.

Все опрошенные ТАСС эксперты рассчитывают, что новый руководитель региона поможет привлечь дополнительные ресурсы для развития области.

Кроме того, в Кабардино-Балкарии главу Юрия Кокова сменили на однофамильца Казбека Кокова, а Приморье вместо врио губернатора Андрея Тарасенко возглавил руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко. Как сообщают «Ведомости», в ближайшее время в России начнется новая волна губернаторских отставок — до следующих выборов может быть уволено 10 глав регионов, а основной причиной станет большой стаж нахождения у власти.

В частности, постов могут лишиться Олег Королев, который возглавляет Липецкую область с 1998 года, и Александр Михайлов, руководящий Курской областью с 2000-го, считает политолог Виталий Иванов. «С учетом того, как сейчас на выборах прокатывали губернаторов со стажем, думаю, что у этих глав никаких шансов нет», — отмечает эксперт. Всего Иванов прогнозирует увольнение 10 губернаторов.

Несколько губернаторов могут быть уволены в течение месяца, а всего их будет пятеро, полагает политолог Евгений Минченко. В 2019 году сроки полномочий истекают у 16 губернаторов, и Кремлю нужно решить, пойдут ли они на следующие выборы в сентябре. Осенью возможны несколько «точечных отставок», а остальные пройдут весной, сказал близкий к администрации президента источник. Осенняя волна стартовала раньше запланированного — она ожидалась в начале октября, сообщает близкий к Кремлю собеседник издания, но о причине спешки ему не известно.

Ранее «Дождь» сообщал о возможной отставке Королева, Михайлова и главы Республики Алтай Александра Бердникова. По сведениям «Ведомостей», в список отставников могут попасть также Борис Дубровский (Челябинская область) и Марина Ковтун (Мурманская область), под вопросом судьба Рустэма Хамитова (Башкортостан), Алексея Кокорина (Курганская область) и Юрия Берга (Оренбургская область), а также судьба губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, срок полномочий которого тоже истекает в 2019 году, говорит бывший федеральный чиновник.

Снимать будут губернаторов в возрасте, поясняет один из собеседников издания: «Нынешние выборы будут обкаткой модели назначений, которые происходят при (первом замглавы администрации президента) Сергее Кириенко, — молодые технократы пошли в народ. Понимают и принимают ли их граждане? Если нет, то рубить с плеча не будут».