В Волгоградской области предпенсионер спалил дачу работодателя после увольнения





В Волгоградской области 59-летний мужчина спалил дачу своего работодателя после того, как был уволен. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 25 сентября 2018 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от диспетчера пожарной части о возгорании дачного дома в одном из хуторов Иловлинского района. В ходе осмотра места происшествия эксперты установили, что причиной возгорания явился умышленный поджог. Следователи Отдела МВД России по Иловлинскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ - Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба».

Накануне оперативниками подозреваемый в совершении данного преступления был задержан, в содеянном он сознался. Полицейские установили, что 39-летний хозяин дачного подворья нанял местного жителя в качестве помощника по уходу за домом. Однако поработав несколько месяцев, мужчина начал злоупотреблять спиртными напитками, в связи с чем владелец дачи заявил, что в его услугах больше не нуждается. Уволенный мужчина, дождавшись, пока хозяин уедет в Волгоград, употребив алкоголь, принес из дома канистру с бензином и совершил поджог домовладения, в результате чего оно сгорело полностью. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей.

За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото из архива ГУ МЧС по Волгоградской области.