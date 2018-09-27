В Волгоградской области посреди степи в ДТП разбилась пьяная компания - четверо пострадали, один погиб
Происшествия 26.09.2018 21:48
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26.09.2018 21:48
В Палласовском районе Волгоградской области сегодня вечером в автоаварии погиб водитель легковушки, а четверо его пассажиров получили травмы. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, машина опрокинулась в кювет в 5 километрах от поселка Золотари посреди степи. 41-летний мужчина скончался на месте. Остальные четверо человек в возрасте от 36 до 60 лет получили ушибы и ссадины. Все пострадавшие оказались нетрезвыми.
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