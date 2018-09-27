Стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Бейкер стрит»

Экономика 27.09.2018 08:08 Реклама
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27.09.2018 08:08
ГК «Волгострой» объявляет о старте продаж квартир в трех новых строящихся домах ЖК «Бейкер стрит», сообщили ИА «Высота 102» в компании. Новые дома продолжают традицию застройки английского квартала зданиями из серого и желтого керамического кирпича с белоснежными фронтонами.
Функционально дома предоставляют новоселам столь же высокий уровень комфорта, к какому уже привыкли жители «Бейкер стрит»: индивидуальное отопление, удобные планировки с просторными кухнями, застекленные лоджии в каждой квартире, уютные благоустроенные дворы.
Два новых 7-этажных дома станут продолжением квартала «Шерлок». В каждом доме будет 76 квартир площадью от 37 до 97 кв. м.
Еще один, 9-этажный дом на 90 квартир, расположится в квартале «Ватсон» практически на набережной знаменитого пруда ЖК «Бейкер стрит», в глубине сложившейся жилой застройки. Отличительные особенности планировок — оптимальные площади и просторные кухни (до 20 кв. м).
«Бейкер стрит» – один из самых больших, уютных и красивых жилых кварталов Волгограда. Комплекс раскинулся на обширной территории более 90 тысяч кв. м и выдержан в единой стилистике классических английских кварталов.
Структурно комплекс состоит из двух кварталов «Шерлок» и «Ватсон», 9-этажного дома «Биг-Бен» и 10-этажного «Хадсон-хаус». К 2018 году здесь построено 20 домов, где проживают больше тысячи семей.
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