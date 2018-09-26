В администрации Волжского определились с кадрами

Сегодня глава Волжского Игорь Воронин утвердил кандидатуру последнего заместителя главы администрации, которое оставалось свободным, и назначил начальника правового управления. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, курировать вопросы культуры, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеки и попечительства будет заместитель главы Екатерина Гиричева, которая ранее занимала должность начальника управления муниципальным имуществом.

На должность начальника правового управления администрации Волжского назначена Карина Вейт. Она уже работала в администрации Волжского, последнее место работы - начальник отдела юридического сопровождения комитета благоустройства и дорожного хозяйства.

Напомним, практически все заместители главы Волжского сохранили свои должности, кроме Елены Овчаренко, которая заняла пост заместителя начальника управления образования города.