В Волгоградской области районные тепловые сети сливали в пруд неочищенные стоки





Природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности МУП "Среднеахтубинские Тепловые сети". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, проверкой установлено, что предприятие не проводит дезинвазию (ред. - обязательная мера в профилактике гельминтозов) сточных вод и осадков сточных вод в пруду-накопителе. Не нашли проверяющие и каких-либо сооружений по обеззараживанию сточной воды или осадка сточных вод.

Административные производства были возбуждены в отношении должностного и юридического лица по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Также по данному факту межрайпрокуратурой направлено исковое заявление в суд к МУП "Среднеахтубинские Тепловые сети" об обязании провести дезинвазию сточных вод и осадков сточных вод на пруду накопительном, расположенном на окраине р.п. Средняя Ахтуба.



