На час вперед: Волгоградская область переведет часы 28 октября

Общество 26.09.2018 17:33
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26.09.2018 17:33
Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы во втором чтении поддержан проект федерального закона «Об исчислении времени»: за его принятие проголосовало 410 депутатов из 450. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном заксобрании, предлагается отнести Волгоградскую область к 3-ей часовой зоне, а перевод стрелок на один час вперед – осуществить в последнее воскресенье октября текущего года. На одном из ближайших заседаний проект закона будет рассмотрен Государственной Думой в окончательном чтении.
С инициативой о проведении в регионе референдума по вопросу исчисления времени выступила общественная палата Волгоградской области. Предложение поддержал глава региона Андрей Бочаров, - напомнили в пресс-службе. Поводом стали многочисленные обращения граждан и разнообразие позиций по этой теме. 18 марта 2018 года в Волгоградской области проведен референдум о выборе времяисчисления. Явка составила более 67%. Региональная избирательная комиссия признала референдум состоявшимся, а его результаты действительными. 58,82% от числа участников референдума или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью часовую зону (московское время плюс 1 час).
Фото сайта волгоградской облдумы.
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