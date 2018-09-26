Семь способов сэкономить на содержании автомобиля

Экономика 26.09.2018 16:36 Реклама
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26.09.2018 16:36
Траты на бензин, страховку, мойку и ремонт автомобиля требуют денег на содержание. Как владеть машиной и не разориться на её обслуживании? В автомобильном холдинге «Волга-Раст» поделились секретами с читателями ИА «Высота 102», как собственнику авто сэкономить на его обслуживании и не вспоминать про страхи.
1. Страховка
Владелец машины в обязательном порядке должен оформить полис ОСАГО и в добровольном - КАСКО. Если в первом случае сумма, как правило, небольшая, то во втором получается довольно существенная. Рассказываем, как можно сэкономить.
Полис ОСАГО:
1) Каждый год безаварийной езды снижает КМБ (класс бонус-малус, который увеличивает/уменьшает базовую ставку ОСАГО) и итоговая сумма уменьшается. Если 13 лет ездить без аварий, он равен 0,5.
2) Страховка без допуслуг. Самостоятельно застраховавшись через сайт, можно получить электронный полис без дополнительной страховки жизни, здоровья и т.д.
3) Регистрация в населенном пункте с небольшим территориальным коэффициентом (коэффициент, применяемый при расчете стоимости ОСАГО).
4) Максимально короткий перечень водителей. Оформление полиса на нескольких водителей может увеличить итоговую сумму (из-за небольшого стажа или высокого КМБ у них).
Полис КАСКО:
1) Противоугонная система. Многие страховые компании снижают общую стоимость полиса для владельцев машин, которые оборудованы такими системами. Скидка может достигать до 40%.
2) КАСКО с франшизой. В этом случае страховой компанией возмещается не вся сумма ущерба, часть берет на себя владелец. Размер франшизы может быть установлен в рублях или процентах стоимости авто.
3) Неполное КАСКО. Полное КАСКО включает защиту от ДТП, угона, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, полной утраты транспортного средства или отдельных его частей. Отказавшись от части рисков, можно существенно сэкономить.
2. Топливо
Все крупные сети автозаправок имеют свою программу лояльности. На каждой АЗС можно получить или купить бонусные карты.
3. Ремонт и обслуживание
Автомобиль со временем требует ремонта, технического обслуживания. И перед владельцем встает дилема: официальный сервис или сторонняя станция техобслуживания. К плюсам последних относится цена, но это обманчивый факт. Современное авто – не только железо и узлы, это еще и большое количество электроники и сложных систем, для ремонта которых требуются знания и опыт. Сотрудники официального сервиса проходят ежегодное обучение, их тестируют и проверяют, а кто этим занимается у обычных СТО? Помимо квалифицированных сотрудников нужно специальное оборудование. И самое главное – гарантия на работу и материалы, которые дает официальный дилер.
4. Запчасти
Запасные части – расходы, с которыми рано или поздно встречается любой владелец машины. Советуем обратиться к крупным порталам с возможностью сравнения цен.
Сетевые интернет-магазины. Зарегистрировавшись у них и зная VIN-номер автомобиля, можно найти запасные части по выгодным ценам. Практически у каждого из них есть несколько представителей в крупных городах, поэтому можно выбрать ближайший магазин.
5. Мойка
Чем больше ездим на машине, тем чаще она пачкается. Добавим сюда хранение авто на открытой парковке или во дворе и получается, что приходится как минимум два раза в месяц его мыть.
Комплексная мойка (салон и кузов) стоит от 300-500 рублей и выше в зависимости от класса машины. Если делать ее два раза в месяц, то за год набегает сумма от 7 000 – 12 000 рублей. В качестве альтернативы выступают мойки самообслуживания, где можно помыть авто за сумму в два раза меньше: от 100 до 250 рублей. Мойки самообслуживания помогают не только сэкономить деньги, но и время. На все процедуры достаточно 7- 10 минут.
6. CashBack (кэшбэк) банков
Тратить и при этом экономить помогают банковские карты с кэшбэком. Категория «Авто» и «АЗС» популярна как среди клиентов, так и банков. При выборе такой карты необходимо руководствоваться рядом правил:
• Повышенный размер кэшбэка на заправках. Брать карту, с которой возвращается 1,5-2% с трат на топливо, неразумно.
• Возврат с покупки других автотоваров. Владелец машины не только ее заправляет, но и покупает ей запчасти, моет и т.д., желательно с этого также получать кэшбэк.
• Надежность банка. Общение с крупными банками удобнее: есть служба поддержки, офисы, банкоматы.
7. Резина
Безопасность и расход топлива автомобиля зависят не в последнюю очередь от того, на какой резине едет машина. Покупать и вовремя менять два комплекта покрышек (летний и зимний) – дорогое удовольствие. Есть несколько путей, как без ущерба качества на этом сэкономить:
Покрышки
• Не переплачивать за бренд. У премиум-брендов есть дочерние предприятия, которые делают бюджетные шины. Модели покрышек у них не самые новые, но к технологиям производства и к качеству вопросов нет.
• Покупать заранее. Летом можно получить существенную скидку на зимнюю резину, когда спрос на нее минимальный. Рациональный владелец авто так и поступает. А чтобы не хранить шины дома и не занимать ими все свободное место на балконе, то проще сдать их на время в автоцентр.
• Подбирать покрышки под себя. На большинстве современных покрышек помимо размеров и индекса нагрузки указан индекс скорости — допустимый предел скоростного режима, при котором возможна эксплуатация шины. Если вы не собираетесь устанавливать рекорды скорости, то переплачивать за дорогие скоростные шины не имеет смысла, ведь все равно вы ими не воспользуетесь в полной мере. Разумно взять менее скоростные варианты, которое к тому же будет существенно дешевле.
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