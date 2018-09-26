





Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области отменен особый противопожарный режим. Еще два месяца в СИЗО: завершается предварительное следствие по делу о «депутатской ОПГ». Проект цифровой экономики: ситуацию в сфере волгоградского коммунального хозяйства будут мониторить по-современному. Не ловись, рыбка: в Волгоградской области идет волна рейдов по пресечению браконьерства.





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