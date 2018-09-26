Депутатов Госдумы поблагодарили за повышение пенсионного возраста





Только что депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, которые предусматривают выход на пенсию для женщин в 60 лет, а для мужчин – в 65 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на трансляцию, за проголосовали 326 депутатов, всего в Госдуме, напомним, трудятся 450 депутатов. Все поправки, поступившие от партий ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ, некоторые из которых предусматривали отказ от какого-либо повышения пенсионного возраста, были отклонены во время обсуждения. Перед голосованием некоторые из депутатов предложили сделать это тайно, однако таковых оказалось всего 46. Большинством голосов было принято решение голосовать открыто, поименно.

К слову, после принятия закона об изменениях в пенсионном законодательстве во втором чтении депутатов за плодотворную работу поблагодарили министр труда РФ Максим Топилин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.



