В Волгоградской области задержали сбежавшего заключенного





В Городищенском районе Волгоградской области задержан заключенный, который 23 сентября сбежал из одной колонии Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, он завладел служебным автомобилем исправительного учреждения и скрылся на нем.

Ориентировки на автомобиль и подозреваемого были разосланы во все районы области и накануне в ходе совместного патрулирования инспекторы ГИБДД отдела МВД России по Городищенскому району и оперуполномоченные регионального Управления ФСИН на одной из проселочных дорог обнаружили угнанный автомобиль. Водитель пытался уйти от преследования по проселочным дорогам. Когда инспекторы ГАИ заблокировали автомобиль, водитель бросил машину и попытался убежать, но был задержан сотрудниками уголовно-исполнительной системы. В отношении осужденного возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: ст. 166 - «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и ст. 313 - «Побег из места лишения свободы». Каждая из статей предусматривает максимальное наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы, соответственно.



