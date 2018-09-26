В Волгограде жители 115 домов оказались внутри очага бешенства









Вспышка бешенства выявлена в жилом массиве Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета ветеринарии Волгоградской области, ГБУ ВО "Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных" поручено организовать и провести мероприятия по ликвидации бешенства на территории, в которую попали 115 домовладений, расположенных на улицах Героическая, Кузбасская, Магаданская и Долинная.













В этом жилом массиве будет произведен поголовный осмотр всех животных. Поручено также трупы умерших собак и кошек сжечь, а больных животных уничтожить. Среди жителей жилого массива будет проведена разъяснительная работа по предупреждению этого опасного заболевания.

Напомним, что ранее управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщало, что в Волгоградской области сохраняется напряженная обстановка по распространению бешенства среди животных. Так, по состоянию на июнь текущего года в регионе было зарегистрировано 119 случаев заболевания животных опасной вирусной инфекцией. Тогда сообщалось о заболевании 11 диких лис, 53 кошек, 40 собак, семи голов крупного и четырех голов мелкого рогатого скота, одной лошади, одного хорька и двух домашних хомяков.

Специалисты ветслужбы напоминают, что каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.

Опасно бешенство и для человека. Как правило, у людей бешенство протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается смертью.



