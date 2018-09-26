ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 5%

Экономика 26.09.2018 12:56 Реклама
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26.09.2018 12:56
ВТБ запускает специальную акцию «Супер 5», в рамках которой ставки по кредитованию новых автомобилей снижены до 5% годовых. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, кредит можно взять по двум документам и без справки о доходах. Специальное предложение приурочено к проведению этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 и продлится до 31 декабря 2018 г.
Льготная ставка действует в первые шесть месяцев с момента выдачи кредитных средств и распространяется на новые автомобили иностранного производства. Ставка 5% доступна при оформлении страхования жизни и приобретении карты «Автолюбитель», предлагающей 10% cashback в категориях «Автозаправки», «Парковки», «Аренда авто» и «Такси». Без оформления карты ставка по кредиту на льготный период составит 6%. Спустя полгода она увеличивается на 5 п.п.
Запуск новой программы банка приурочен к проведению этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018, который будет проходить на Сочи Автодроме с 27 по 30 сентября. Банк ВТБ является титульным спонсором мероприятия. На стенде «Центр управления автокредитом» все желающие получат возможность оформить заявку на автокредит в рамках промо-программ банка и получить ценные сувениры. Площадка представляет собой единое пространство, конструкция которого будет выполнена в виде круглого шатра. Посетители смогут ознакомиться здесь с презентацией банковских продуктов, фотозоной и специальной видеозоной. На площадке для гостей будет представлена инсталляция парящего в воздухе болида на паровой подушке. Все желающие смогут принять участие в специальной викторине и выиграть памятные сувениры.
Новая программа «Супер 5» позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 300 тыс. до 5 млн рублей для новых иностранных автомобилей. Средства выдаются сроком от трех до пяти лет включительно. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.
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