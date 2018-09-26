Расследования 26.09.2018 11:43
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26.09.2018 11:43
Более 40 потерпевших проходят по делу об обмане клиентов директором турагентства в городе Волжском, сообщает ИА «Высота 102». Как пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». В течение последнего времени в полицию Волжского стали массово обращаться граждане с жалобами на обман при оказании туристических услуг.
Как поясняли потерпевшие, путёвки в различные страны они оплачивали полностью. Однако по прибытии на место выяснялось, что денежные средства за пребывание в отеле не перечислены. В результате, людям ничего не оставалось, как платить за проживание повторно.
По возвращении домой клиенты направлялись в агентство, где директор объясняла произошедшее форс-мажорными обстоятельствами и обещала в ближайшее время возвратить деньги. В результате 40-летняя директор туристического агентства была задержана. В содеянном дама призналась, пояснив, что последний год оказался для неё финансово сложным, и она пыталась улучшить свое материальное благополучие путем обмана клиентов. По словам руководителя агентства, принимая от клиентов наличные, она производила оплату только билетов для следования туристов к месту отдыха и обратно. Деньги за оплату номерного фонда она не вносила, полагая, что отдыхающие, оказавшиеся в затруднительном положении, будут вынуждены самостоятельно оплатить своё проживание в отелях. Таким образом директор агентства присвоила 1,2 миллиона рублей.
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